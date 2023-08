Nach Netflix: Nächster Streamingdienst will Accoount-Sharing stoppen

Nachdem Netflix in diesem Jahr bereits gegen das Teilen von Passwörtern über einen Haushalt hinaus vorgegangen war, zieht nun der nächste Streamingdienst nach. So will auch Disney mit seiner Streamingplattform Disney+ gegen Account-Trittbrettfahrer vorgehen, wie Konzernchef Bob Iger am Mittwoch mitteilte. Disney suche demnach nach einem Weg, "wie die gemeinsame Nutzung von Konten und die besten Möglichkeiten für zahlende Abonnenten, ihre Konten mit Freunden und Familie zu teilen, angegangen werden kann."

➤ Mehr lesen: Netflix: So streng sollen die neuen Passwortregeln werden