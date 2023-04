Nach Cyberangriff: Zeitung musste Produktion abschalten

Die IT der NZZ arbeite mit externen Spezialisten an Maßnahmen zur Behebung, hieß es. Die elektronische Ausgabe (E-Paper) dagegen war ohne Einschränkungen abrufbar. Reduziert erschienen am Samstag auch Zeitungen des CH-Media-Verlags, der IT-Dienstleistungen von der NZZ bezieht.

Statt 16 unterschiedlichen Lokalausgaben konnten nur deren vier produziert werden, wie das Unternehmen der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte. Online und über die App waren alle publizistischen Inhalte abrufbar.