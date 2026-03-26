Nach Berlusconi-Übernahme: ProSieben-Gruppe peilt 2026 mehr Gewinn an

Nach einem Gewinneinbruch im Vorjahr erwartet die deutsche Mutter von Puls4 und ATV, die ProSiebenSat.1 Media AG, für 2026 wieder bessere Geschäfte. Beim operativen Ergebnis (EBITDA) rechne man auch dank Kostendisziplin mit einem "hohen Anstieg" gegenüber den 241 Millionen Euro aus dem vergangenen Jahr, teilte die Senderfamilie am Donnerstag mit. Dieser operative Gewinn war 2025 um fast 53 Prozent gesunken. Beim Umsatz peile man ein leichtes organisches Wachstum an.

Aufgrund von Unternehmensverkäufen dürften die Gesamterlöse jedoch leicht unter dem Vorjahreswert von 3,68 Milliarden Euro liegen. In Österreich gehören u. a. die Sender Puls4 und Puls24 sowie ATV und ATV2 zum Unternehmen.

Berlusconi-Konzern will Kerngeschäft stärken

"Wir entwickeln ProSiebenSat.1 konsequent von einer diversifizierten Gruppe zu einem fokussierten und reichweitenstarken Entertainment-Haus im deutschsprachigen Raum", sagte der neue ProSiebenSat.1-Chef Marco Giordani, der im Auftrag des italienischen Mehrheitsaktionärs MFE den Konzern in Deutschland leitet. Dazu sollen lokale und Live-Inhalte gestärkt und über verschiedene Plattformen ausgespielt werden. Zudem setzt der Konzern auf Kostensenkung und hat sich von mehreren Firmen getrennt, die nicht zum Kerngeschäft zählen.