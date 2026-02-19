ProSiebenSat.1Puls4 baut in Österreich bis zu 45 Stellen ab

ProSiebenSat.1Puls4 vermeldet einen geplanten Personalabbau von bis zu 45 Stellen. Das Management befinde sich aktuell "in konstruktiven Verhandlungen" mit dem Betriebsrat über einen Sozialplan, hieß es in einer Aussendung. Ziel sei, betroffene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter "bestmöglich finanziell abzufedern".

Zuletzt wurde im August des Vorjahres bekannt, dass 9 Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter der Online-Nachrichten-Redaktion ihren Job verlieren. Diese wurde de facto aufgelöst bzw. in Joyn integriert, mit deutlich geringerem Textaufkommen. Bei ProSiebenSat.1Puls4 hielt man damals fest: "Die Dominanz von US-amerikanischen und chinesischen Unternehmen im Medienmarkt nimmt zu, besonders in den sozialen Medien. Mit Joyn haben wir eine erfolgreiche Antwort am Markt positioniert."

In einem KURIER-Gespräch hatten die ProSiebenSat.1Puls4-Chefs Thomas Gruber und Bernhard Albrecht im vergangenen Jahr einen Mitarbeiterabbau, aber "keinen Big Bang" angesprochen. "Wir planen aktuell hier in Österreich mit sinkenden Personalzahlen."