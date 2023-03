„Mutter Beimer" kehrt zurück auf den Bildschirm

Zum ersten Mal seit dem Ende des ARD-Dauerbrenners „Lindenstraße“ ist Schauspielerin Marie-Luise Marjan in einer neuen Rolle im Fernsehen zu sehen. Die 82-Jährige, die in der legendären Serie die „Mutter Beimer“ spielte, wirkt in einem Film der Inga-Lindström-Reihe des ZDF mit. Wie die verantwortliche PR-Agentur am Montag mitteilte, ist sie in „Hanna und das gute Leben“ am Sonntag (26. März) um 20.15 Uhr als „lebenslustige pensionierte Lehrerin“ namens Maja zu sehen, die als Ratgeberin im Dorf gefragt sei. Der Film ist bereits in der ZDF-Mediathek abrufbar.

Der weitere Inhalt: Die Journalistin und Podcasterin Hanna (Sina Tkotsch) trennt sich von ihrem Freund, weil dieser sich Kinder wünscht und dies offenbar mit ihr nicht möglich ist. Da lernt sie den Orgelbauer Mikael (Maximilian Klas) kennen.

Er und seine Tochter Luna sollen in der Kirche, in der Hannas Vater Pfarrer ist, die Orgel restaurieren. Hannas Mutter Bille hat jedoch gleich Vorbehalte Mikael gegenüber. Noch ahnt keiner, welche Geheimnisse ans Licht kommen, die alle betreffen.

Lasse, Zeitungsverleger und Chef von Hanna, versucht derweil – erfolglos –, eine Annäherung zwischen Mikaels Tochter Luna und seinem Hund Robin zu verhindern. Denn der alleinstehende Herr mag Kinder nicht sonderlich.

Ganz anders als Maja, Hannas lebenslustige pensionierte Lehrerin, die nicht nur ihrer Leidenschaft, dem Linedance, frönt, sondern auch gute Zuhörerin und Ratgeberin im Dorf ist.

Die Bonnerin Marjan hatte die Rolle der Helga Beimer von Beginn bis zum Ende der „Lindenstraße“ gespielt - also von 1985 bis 2020. Daneben wirkte sie auch in anderen Fernsehfilmen mit.