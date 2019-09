Murathan Muslu als Rapper, Wahlkampf in der Schule: Neues bei Netflix & Co

HipHop in Frankfurt und Wahlkampf an der High School – damit beschäftigen sich zwei neue Netflix-Serien, die diesen Freitag starten. Wir haben "The Politician" und " Skylines" vorab gesehen und verraten Ihnen, was Sie in beiden Produktionen erwartet. Welche relevanten Filme und Serien dieses Wochenende sonst noch bei Netflix, Amazon Prime Video und Sky anlaufen, lesen Sie in diesem Artikel.