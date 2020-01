Monika Eigensperger über FM4: „Wir sind österreichische Realität“

Der Umzug vom Funkhaus in der Argentinierstraße rauf auf den Küniglberg ist vollbracht. Laut der langjährigen FM4-Chefin Monika Eigensperger, die seit 2017 auch ORF-Radiodirektorin ist, sei zwar alles reibungslos verlaufen. Aber wie bei jedem Ortswechsel braucht es Zeit, um sich im neuen Zuhause einzugewöhnen: „Der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier“, sagt die 61-Jährige im KURIER-Interview.

Was der öffentlich-rechtliche Jugendkulturradiosender, der am 18. Jänner seinen 25. Geburtstag in der Ottakringer Brauerei feiert, bereits hinter sich hat, steht anderen noch bevor – dann, wenn die Gebäude dafür fertig gebaut sind. Laut Eigensperger ist „alles auf Schiene. Ö1 und Ö3 werden FM4 Ende 2021/2022 auf den Küniglberg folgen“. Danach soll auch der geplante multimediale Newsroom seinen Betrieb aufnehmen, eine Art Informationszentrale, wo Nachrichtenredakteure aus allen ORF-Kanälen (Fernsehen, Radio und Online) zusammenarbeiten sollen.