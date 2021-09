Mehrere Parteien boykottieren Medienmacher Fellner weiterhin

Wolfgang Fellner ist nach längerer Pause zurück auf dem TV-Schirm. Am Mittwoch moderierte er die oe24.tv-Sendung "Fellner! Live". Dabei sprach er zunächst mit der Innenpolitik-Journalistin Isabelle Daniel über die abgeschlossene verlagsinterne Compliance Analyse, die ihm kein Fehlverhalten attestiert und Ausschlag für seine Rückkehr gab. SPÖ, Grüne und NEOS wollen ihm weiterhin keine Interviews geben, solange Vorwürfe sexueller Belästigung gegen ihn gerichtlich anhängig sind.

Die frühere oe24.tv-Moderatorin Raphaela Scharf und Katia Wagner, einst freie Mitarbeiterin Fellners und inzwischen wie Scharf für Krone-TV tätig, hatten sich vor mehreren Monaten mit Vorwürfen sexueller Belästigung gegen Fellner an die Öffentlichkeit gewandt. Der Medienmacher bestreitet die Vorwürfe vehement und sprach gegenüber Daniel erneut von einer Medienkampagne, die gegen ihn geführt werde, um "Rufmord" an ihm zu betreiben. Eine Pause am Schirm habe er eingelegt, "weil das ganze in eine Hysterie ausgeartet ist". Es sei so dargestellt worden, als habe er "eine Art sexuelles Terrorregime ausgeübt".