Medienmanager Helmut Hanusch gestorben

Helmut Hanusch ist tot. Der einstige News-Geschäftsführer und frühere Vizepräsident des Verbands Österreichischer Zeitungen (VÖZ) verstarb am heutigen Donnerstag überraschend im Alter von 77 Jahren, wie der VÖZ per Aussendung mitteilte. Hanusch prägte die heimische Medienbranche über Jahrzehnte in verschiedensten Funktionen. Bis zuletzt war er u.a. Präsident des Vereins ARGE Media-Analyse, der regelmäßig die Reichweite österreichischen Print- und Onlineprodukte ausweist.