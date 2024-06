Maximilian Dasch neuer Präsident des Verbands Österreichischer Zeitungen

Der Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) hat mit Maximilian Dasch einen neuen Präsidenten. Der Geschäftsführer der „Salzburger Nachrichten“ folgt auf den Styria-Media-Group-Vorstandsvorsitzenden Markus Mair, der nach sechs Jahren die Amtszeitobergrenze erreicht hat. Mair wird fortan als Vizepräsident agieren - so wie auch „Krone“-Geschäftsführer Gerhard Valeskini, der bei einer Sitzung der Vorstandsmitglieder am Donnerstag neu für diese Funktion bestellt wurde.

"Qualitätive Öffentlichkeit"

„Auch wenn die Aufgabenstellungen unserer Branche vielfältig und herausfordernd sind, so dürfen wir doch gerade in Österreich mit Selbstbewusstsein, Mut und Überzeugung für unsere Anliegen, für unsere Rolle und Funktion in der Gesellschaft eintreten“, wurde der frischgebackene VÖZ-Präsident in einer Aussendung zitiert. Österreichs Printtitel würden mehr als drei Viertel der Bevölkerung erreichen und „schaffen damit eine qualitative Öffentlichkeit, Einordnung und Orientierung“. Für eine nachhaltige Absicherung der Medienbranche möchte er sich „mit Nachdruck einsetzen“.