Marvin Krens neue Serie "Crooks" startet bei Netflix

"Wenn du überleben willst, musst du gemeiner sein als die anderen." Es ist eine harte Welt, in die Regisseur Marvin Kren seine Figuren in der neuen Serie "Crooks" schickt. Der österreichische Filmemacher ist als Showrunner hauptverantwortlich für die Mafiageschichte, die ab 4. April bei Netflix abrufbar ist. Am Montag wurde ein erster Teaser-Trailer veröffentlicht, der durchaus brutal ausfällt.