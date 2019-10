"Marvelous Mrs. Maisel": Der Trailer zu Staffel 3 ist da

"The Marvelous Mrs. Maisel" kommt am 6. Dezember zu Amazon Prime Video zurück. Nun gibt es den offiziellen Trailer zur neuen dritten Staffel der Emmy-prämierten Comedy-Serie.

Midge ( Rachel Brosnahan) und Susie ( Alex Borstein) gehen in den neuen Folgen auf große Tour, merken aber, dass das Leben unterwegs nicht immer glamourös ist. Mit dabei sind auch neue Gesichter: Etwa Liza Weil, die in "Gilmore Girls" Paris Geller spielte, und Sterling K. Brown aus "This Is Us".

Die deutsche Synchronfassung der dritten Staffel "The Marvelous Mrs. Maisel" erscheint 2020.