Martin Kneschaurek wechselt vom Standard zu profil, KURIER und Mediaprint

„Ich freue mich sehr, mit Martin Kneschaurek einen Vollprofi für Lesermarkt- und Verlagsagenden gefunden und überzeugt zu haben, in die Mediaprint und das KURIER-Medienhaus zu kommen“, so Mediaprint- und KURIER-Geschäftsführer Richard Grasl. „Da durch die Übernahme der Geschäftsführung in der Mediaprint mein Tätigkeitsbereich deutlich ausgeweitet wurde, bin ich froh, für das profil tolle Unterstützung zu finden. Der Weg, den das profil zuletzt genommen hat, ist beeindruckend, darauf kann man aufbauen“, so Grasl.

Kneschaurek wird jene Projekte, die er in seiner derzeitigen Tätigkeit beim Standard verantwortet, bis zum Jahresende weiterführen und übergeben. Sein Wechsel in das KURIER Medienhaus ist mit Anfang Februar 2025 fixiert.