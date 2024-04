MA 2023: 717.000 ÖsterreicherInnen lesen täglich den KURIER Print & Online

KURIER am Sonntag lesen 540.000 ÖsterreicherInnen Der KURIER am Sonntag wird wöchentlich von 540.000 ÖsterreicherInnen konsumiert, was einer nationalen Abdeckung von 7,0 % entspricht. Im Stammgebiet – Wien, Niederösterreich und Burgenland – wird eine überproportionale Reichweite von 11,8 % erzielt.

655.000 LeserInnen werden mit der KURIER Wochenend-Kombi erreicht

Die KURIER Wochenend-Kombi erzielt eine Reichweite von 8,5 %. 655.000 ÖsterreicherInnen lesen am Sonntag den KURIER und/oder am Samstag das Lifestyle-Magazin KURIER freizeit. Im Osten Österreichs – Wien, Niederösterreich und Burgenland - greifen sogar 14,4 % zur Wochenend-Kombi.

Top Positionierung für KURIER unter den Kauf-Tageszeitungen im Osten Österreichs

Der KURIER punktet in seinem Stammgebiet – Wien, Niederösterreich und Burgenland – mit überdurchschnittlicher Performance als Kauf-Tageszeitung: 317.000 WienerInnen, NiederösterreicherInnen und BurgenländerInnen informieren sich täglich im KURIER. Am Sonntag wird der KURIER in seiner Stammregion von 398.000 Personen gelesen.

Mag. Richard Grasl, Geschäftsführer KURIER Medienhaus: „Der KURIER ist eine sehr wichtige Informationsquelle für die ÖsterreicherInnen. Er bietet täglich in Print und Online faktenbasierten Journalismus mit Hintergrundberichten und detaillierten Analysen. Die aktuelle Media-Analyse zeigt die starke crossmediale Nutzung und das besondere Vertrauen der Community zum KURIER. Das KURIER Medienhaus überzeugt in seinen zahlreichen Marken mit Qualitätsinhalten und Service – nicht nur in Print und Online, sondern auch im TV, in Podcasts und täglichen Newslettern.“