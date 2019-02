"M - eine Stadt sucht einen Mörder": Das große Unbehagen

Wow, was für eine beklemmende Atmosphäre: Das Unbehagen in Bilder zu fassen, hat die Produktion „M – eine Stadt sucht einen Mörder“ echt gut hingekriegt. Man ist sich nicht sicher, ob der Regisseur nun David Schalko oder David Lynch heißt, der Kameramann ( Martin Gschlacht) und die Musikverantwortliche ( Dorit Chrysler) haben jedenfalls auch viel Anteil dran, dass man in Wien nun überall Abgründe vermutet.

Manchmal scheint die neue Serie allerdings selbst berauscht von ihren Möglichkeiten, Atmosphäre zu erzeugen – man weiß oft nicht genau, warum es gerade gruselig wird, außer weil’s halt geht. Und dann schlägt die Tonalität ständig um: Der Typus „aalglatter Politiker“ muss in der Regierungszeit von Türkis-blau offenbar verpflichtend in jede österreichische Neuproduktion eingebaut werden; in „M“ wirkt der Innenminister wie aus den „Vorstadtweibern“ ausgeschält und nachträglich aufgepropft.