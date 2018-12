"Liebesg'schichten": Spira denkt (nicht) ans Aufhören

Es gehört zur sommerlichen Folklore, dass der ORF in die Schrebergartensiedlung auf der Schmelz in Wien einlädt. Ein großer Gastgarten, ein fast ebenso großer Veranstaltungssaal, viele strahlende Gesichter: Elizabeth T. Spiras Werk marschiert im Schutzhaus zur Zukunft auf, um dabei zu sein, wenn die Reporterin die neue Staffel von „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ vorstellt.

Unter „Werk“ hat man sich in diesem Falle etwas zutiefst Menschliches vorzustellen, denn Spira hat sich in den vergangenen Jahren darauf verlegt, Menschen mittels Fernsehkamera und bemerkenswerter Fragetechnik zusammenzubringen. Keine(r) lockt soviel aus Menschen, die oft schon seit Jahren verzweifelt an der Singlebörse des Lebens teilnehmen, heraus. Und: Sie schafft es, respektvollen Abstand zu ihren Protagonisten zu halten – so nahe wir Seher (und potenzielle künftige Partner) ihnen auch in der Sendung kommen mögen.