Amazon-Film "Libre": Der Dieb, der ein Dichter war

Auch die Liebesgeschichte, die sie in dem Film „Libre“ (abrufbar auf Prime Video) inszeniert, beruht auf Tatsachen. Zusammen mit seiner Geliebten (im Film Annie genannt), die oft im Fluchtauto sitzt, liefert sich Sulak ein Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei. Sulak wird von Lucas Bravo (bekannt aus „Emily in Paris“) gespielt, Annie von Léa Luce Busato.

Die Lovestory sei für sie der Grund gewesen, den Film zu machen, meint Laurent. „Das Erste, was ich daran geliebt habe, war, dass seine Partnerin nicht passiv war.“ Diese „verrückte, leidenschaftliche Liebesgeschichte“ habe für sie alles verändert. „Es sagte auch etwas über ihn aus. Und dann wurde mir klar, dass man in all den Heist Movies mit ihren Mafia-Typen keine schöne weibliche Figur findet“, sagt sie. „Es ist nicht so, dass die Regisseure keine kreieren wollten. Es ist aber so, dass sie entweder Prostituierte sind oder zu Hause bleiben, und die Typen sprechen sie nicht mit Respekt an.“