Lehren aus dem Zigarrenkauf und dem nahenden Faschismus

Der jugendliche Held Ihres Films scheint die ersten Anzeichen des Nazi-Terrors kaum wahrzunehmen. Eine Metapher für die schweigende Mehrheit der NS-Zeit? Vielleicht auch für das Verhalten gegenüber der zunehmenden rechten Tendenzen in der heutigen Politik?

Nicht nur. Denn man muss auch Verständnis dafür haben, wenn sich ein 17-Jähriger zunächst einmal für das Dekolleté einer Kundin mehr interessiert, als für das politische Geschehen rund um ihn.

Sehen Sie Ihren Film auch als Warnung , dass sich geschichtliche Ereignisse wiederholen können?

Politik wirkt letztlich immer über die Herzen und die kann auch ein Film erreichen. Aber ich fürchte, dass sich Filme wie „Der Trafikant“ immer mehr nur jene Menschen anschauen, die eh schon dieser Meinung sind… Meine Hoffnung ist, dass man den Film – so wie auch den Roman – auch an Schulen zur Diskussion stellt. Da könnte ich mir vorstellen, dass der jugendliche Protagonist für einige doch zur Identifikationsfigur werden könnte. Aber leider werde ich bei der Beantwortung der Frage „was kann Kunst?“ immer skeptischer. Man kann – wie man so schön sagt – „ein Zeichen setzen“. Und für eine möglichst große Breitenwirkung dieses Zeichens war es für mich wichtig, dass der Film auch unterhält.