KURIER räumt bei European Newspaper Awards 16 Preise ab

Sie sind eine Leistungsschau der europäischen Zeitungen: die European Newspaper Awards. Bei der 22. Vergabe der Auszeichnung konnte der KURIER besonders stark punkten und sein Ergebnis von 2019 – mit zehn „Awards of Excellence“ für herausragendes News-Design war der KURIER bereits erfolgreichster Vertreter unter den teilnehmenden Print-Titeln Österreichs – sogar noch steigern: Bei der 22. Vergabe der Preise erzielte der KURIER insgesamt 16 „Awards Of Excellence“ in zehn unterschiedlichen Kategorien – so viele wie noch nie. In der inoffiziellen „Österreich-Tabelle“ liegt das Medienhaus erneut – seit 2010 en suite – mit großem Abstand auf Platz 1.

Das Spektrum der Auszeichnungen für den KURIER umfasst neben Gedrucktem – von kreativem Storytelling über Visualisierungen – auch digitale Projekte. Die internationale Jury, bestehend aus Journalisten, Wissenschaftlern und Designern, zeichnete die KURIER-Kreativteams für mehrere History-Seiten, für Titelseiten, aufwendige Grafiken und auch Podcasts aus.

Zu den prämierten Coverseiten und Coverstorys unter den besten landesweit erscheinenden Zeitungen Europas zählen unter anderem Titelseiten zur Lage der SPÖ und zum 60. Geburtstag der „Pille“ im KURIER am Sonntag. Zahlreiche Preise gab es in einer eigenen Corona-Kategorie (zum Beispiel für das „Corona ärgere uns nicht“-Spiel. Ausgezeichnet wurden auch ein rot-pinkes Cover zu Rot-Pink in Wien oder auch ein Twitter-Vogerl im Käfig

Alle ausgezeichneten Seiten und Podcasts zum Durchklicken;