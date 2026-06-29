„Kronen Zeitung“ stellt Führungsetage neu auf

Clemens Schwaiger wird Teil der Geschäftsführung der „Kronen Zeitung“ und übernimmt als deren Sprecher die Gesamtsteuerung der „Krone“-Gruppe, wie das Medium auf seiner Website berichtet. Schwaiger verantworte somit die strategische Weiterentwicklung des Hauses, das Beteiligungsmanagement und den Aufbau neuer Geschäftsfelder. Er tritt die Position - ebenso wie Christian Nusser als neues Mitglied der Chefredaktion - mit 1. Juli an.

In der Geschäftsführung wird Gerhard Valeskini auch weiterhin den Leser- und Werbemarkt führen und vertritt die „Krone“ gegenüber den Lesern und Werbepartnern. Auf die Bereiche Finanzen, IT, Druck und Logistik wird weiterhin Michael Tillian fokussieren. Mit der Aufnahme von Clemens Schwaiger setze man „bewusst auf einen Kurs des Wachstums“, heißt es. Im Mittelpunkt sollen dabei die publizistische Qualität, der weitere Ausbau der digitalen Angebote und neue Erlösquellen stehen, die das Kerngeschäft ergänzen.

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