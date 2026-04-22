"Krone"-Mitgesellschafter Michael Dichand ist tot

Der "Krone"-Mitgesellschafter Michael Dichand ist am Montag im Alter von 63 Jahren gestorben. Das geht aus einer Traueranzeige in der "Krone" und eines Bericht des "Standard" hervor. Dichand übernahm vor mehreren Monaten gemeinsam mit "Krone"-Herausgeber und -Chefredakteur Christoph Dichand - seinem Bruder - die Anteile an den bis dahin gehaltenen 50 Prozent der Funke-Gruppe an Österreichs größter Tageszeitung.

Der Schritt folgte auf einen jahrzehntelangen Gesellschafterstreit mit der deutschen Mediengruppe. Er hielt daraufhin über 20 Prozent an der "Krone", die nach langer Zeit wieder ganz in der Hand der Familie Dichand ist. An wen seine Anteile übergehen, ist nicht bekannt. Abseits der "Krone" betätigte sich Dichand etwa als Geschäftsführer der Care Energy Holding GmbH und trat in den 90er-Jahren im Burgenland in Erscheinung, wo er einen großen Biobauernhof errichtete.