Knapp eine Million Votes für die ROMY 2022

In drei Wochen zieht die KURIER ROMY wieder in die Hofburg ein: Am 23. April werden die Film- und Fernsehpreise wieder bei einer großen Gala vergeben. Das Interesse im Vorfeld war heuer besonders hoch: Knapp eine Million Votes gab es für die Nominierten in neun Kategorien – ein erfreuliches Signal auch für die Branche, für das sich das KURIER-ROMY–Team bereits jetzt bedankt.

Das notariell beglaubigte Ergebnis – und damit die feierliche Verkündigung, welcher Publikumsliebling die ROMY dann in Händen halten wird und welche Spezialpreise heuer noch vergeben werden –, das und mehr gibt es bei der live in ORF2 übertragenen ROMY-Gala 2022. Die Vorbereitungen dafür laufen bereits auf Hochtouren.