"Kaulitz & Kaulitz" 2: Herzschmerz heilen mit der Kreditkarte

Bei Liebeskummer werden ja die unterschiedlichsten Dinge empfohlen: Freunde treffen. Auf Urlaub fahren. Oder Sport machen. Bill Kaulitz hingegen setzt auf seine Kreditkarte. Nachdem die Beziehung mit Sänger Marc Eggers in die Brüche gegangen ist, lässt Bill kurzerhand die Bäume auf seinem Grundstück in Los Angeles fällen und will einen riesigen Swimmingpool drauf stellen. Und das, obwohl er eigentlich nicht gut schwimmen kann – er möchte einfach nur gerne aufs Wasser schauen.