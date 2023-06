Kanada: Keine Medien-News mehr auf Facebook und Instagram

Der US-Internetkonzern Meta will Nutzerinnen und Nutzern in Kanada k├╝nftig keine Nachrichteninhalte mehr auf seinen Plattformen Facebook und Instagram anzeigen. Die Verf├╝gbarkeit der Nachrichten werde vor dem Inkrafttreten des sogenannten Online News Act in Kanada beendet, k├╝ndigte Meta an.

Das geplante Gesetz soll vor allem kleineren Medienunternehmen in Kanada helfen, Zahlungen daf├╝r einzufordern, dass gro├če Plattformen wie Facebook ihre Nachrichteninhalte weiterverbreiten. Der Online News Act gew├Ąhrleiste eine faire Gewinn-Teilung zwischen digitalen Plattformen und Nachrichtenmedien, f├╝hrte das kanadische Kulturerbe-Ministerium aus. Laut dem Ministerium erhielt das Gesetz am Donnerstag schon einmal den "Royal Assent" - die notwendige k├Ânigliche Zustimmung vor einem Inkrafttreten, mit dem in sechs Monaten gerechnet wird.

