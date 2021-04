Kaley Cuocos neue Serie "The Flight Attendant" kommt zu Amazon

"The Flight Attendant", die neue Serie von "Big Bang Theory"-Star Kaley Cuoco, wird ab 23. April bei Amazon Prime Video zu sehen sein. Die acht Episoden der ersten Staffel werden sowohl auf Englisch als auch in der deutschen Synchronfassung verfügbar sein.

Die Thriller-Serie handelt von Flugbegleiterin Cassandra Bowden (Cuoco), die im falschen Hotel, im falschen Bett, neben einem toten Mann aufwacht – und keine Ahnung hat, was passiert ist. "The Flight Attendant" basiert auf dem gleichnamigen Roman von Chris Bohjalian. Eine zweite Staffel der Serie, die in den USA bereits zu sehen war, wurde bestellt.