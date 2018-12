Jovanotti kämpft „unbeirrt für die Freiheit“

Don Quijote reitet im Sonnenuntergang, schwingt eine Lanze und bekämpft einen schwarzen Drachen. Als der besiegt ist, zoomt die Kamera auf das Gesicht des Ritters: Es ist das von Jovanotti.

Diesen Cartoon hat der italienische Superstar nicht zufällig an den Beginn seiner Show gestellt. Er sieht sich tatsächlich ein bisschen wie die Romanfigur von Miguel de Cervantes. „Don Quijote ist dieser vollkommen verrückte Mann, der Sachen nie so sehen kann, wie sie sind“, erzählt er im KURIER-Interview nach einer umjubelten Show in Mailand. „Aber er kämpft unbeirrt für Freiheit und Gleichheit. Was ihn dazu antreibt, ist Liebe. Ich finde, das ist eine schöne Analogie.“

Sie passt perfekt zu der Geisteshaltung, die der als Lorenzo Cherubini geborene Rapper und Rock-Star mit seinem jüngsten Album „Oh, Vita!“ und der dazugehörigen Tour transportieren will. Am 19. Juni macht er damit auch in der Wiener Stadthalle Station, und die Fans können sich auf eine bunte, lebensbejahende Mischung aus Rap und Rock, Pop, Klavier-Balladen und sogar einem DJ-Set freuen. Mit bombastischen Kronleuchtern, Luftballons und aufblasbaren, tanzenden Figuren ist all das wie eine gigantische Party in Szene gesetzt.

„Es ist mein Job als Entertainer, den Leuten ein wunderbares Gefühl und einen Riesenspaß zu geben. Das ist doch, worum bei Rock ’n’ Roll geht: In Massen zusammenzukommen und gemeinsam zu feiern – egal von welcher Partei, aus welcher Religion und aus welcher Ideologie jemand kommt. Rock ’n’ Roll ist diese Freiheit, und deshalb ist für mich die beste Kreation des vergangenen Jahrhunderts.“

Immer schon hat sich Jovanotti, der alle musikalischen Stile zwischen Singer-Songwriter und Hip-Hop bedient, für diese Freiheit eingesetzt und sich dabei immer speziell gegen Rassismus gewandt. „Für mich ist das so natürlich wie das Atmen. Denn ich bin in einer offenen Welt aufgewachsen, wo Unterschiede als Bereicherung und nicht als Problem gesehen werden.“ Dass er trotzdem in Zeiten, in denen diese Werte in Gefahr sind, mit „Oh, Vita!“ eine Platte veröffentlicht hat, die kaum politisch ist, und stattdessen die positiven Seiten des Lebens zelebriert, haben ihm manche übel genommen.