JJ über den ESC 2026: "Man braucht eine goscherte Person auf der Bühne"

An meine Familie. Sie waren zwar in der Halle, aber ich hab sie angerufen und durfte sie auch noch in der Halle am Parkett umarmen.

ich hatte, glaube ich, nur eine Stunde Schlaf in den letzten 48 Stunden. Aber mir ging's super, ich war voller Euphorie, ich durfte das Lied nochmal singen, aber ich hab so viel geschrien, dass ich fast meine Stimme verloren hab. Nach der Pressekonferenz habe ich dann noch in der Hotellobby mit Familie, Freunden und anderen TeilnehmerInnen gefeiert.

War überhaupt an Schlaf zu denken? Wie ist es dir in der Nacht gegangen?

Alle haben von Anfang an gesagt, es wird Platz 1, aber ich wollte realistisch bleiben und habe gesagt: Leute... schauen wir mal. Aber jeder hat so fest daran geglaubt, dass es sich dann manifestiert hat und dann haben wir es tatsächlich gewonnen.

Gab's eigentlich Leute in deinem Umfeld, die von Anfang an gesagt haben, das wird Platz 1?

Du hast schon den Wunsch geäußert, den Songcontest 2026 in Österreich zu moderieren. Warum würdest du das so gerne machen?

Es ist so cool, auf dieser Bühne zu stehen und weil ich so goschert bin. Viele Leute sagen mir, dass ich lustig unterwegs bin und auch Sachen spontan gut handeln kann. Und ich würde so so gerne da oben stehen, weil man braucht immer so eine goscherte Person auf der Bühne.

Und wo soll der ESC in Österreich stattfinden?

Ich würde das natürlich sehr gerne in Wien feiern, weil ich hier zu Hause bin. Aber ja, schauen wir mal, wo es dann sein wird. Österreich hat so viele schöne Städte und unterschiedliche Locations, die sich wirklich anbieten, also schauen wir mal.