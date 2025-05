JJ holt den ESC nach Österreich: Das sagt Wien

Wie kommt kommt der ESC-Sieger JJ in Wien an? In dieser Folge von DAS SAGT WIEN haben wir nachgefragt: Was halten die Menschen vom österreichischen Beitrag und JJ als Künstler? Gefällt er ihnen – oder sorgt sein Auftritt für Irritation? Außerdem wollten wir wissen: Können wir uns die Austragung des Eurovision Song Contests im kommenden Jahr überhaupt leisten? Und falls ja – welche Stadt sollte austragen? Wien, Graz, Linz oder gar Wels?

DAS SAGT WIEN – die Straßenumfrage-Reihe des KURIER – mit direkten Stimmen aus der Stadt zum historischen ESC-Sieg.