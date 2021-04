Böhmermann provoziert deutsche Klatschpresse mit eigenem Magazin

Jan Böhmermann hat es bei einer Satire-Aktion mit einem zum Verwechseln ähnlich aussehenden Magazin in die Kioskregale unter die Illustrierten zu Promis, Adel und Showbusiness geschafft. Am Samstag lag die Sonderausgabe vielerorts in Deutschland im Supermarkt und im Kiosk aus, das Heft war von seiner Aufmachung her auf den ersten Blick kaum zu unterscheiden von den Unterhaltungs-Zeitschriften.

Das Heft „Freizeit Magazin Royale“ dreht sich allerdings nicht um die üblichen Stars und Sternchen, sondern um Verlegerinnen und Verleger großer Medienhäuser, die hinter den umgangssprachlich auch als Regenbogenpresse bezeichneten Blättern stehen. Böhmermann will mit der Parodie - „Deutschlands einzig wahrem Klatsch-Magazin“ - samt offensichtlich falschen Gerüchten und überspitzten Falschnachrichten in knalligen Überschriften Arbeitsweisen in der Branche kritisieren.

Lügitonsin

Auf 32 "kunterbunten und juristisch hochproblematischen Seiten", wie es heißt, finden sich darin offensichtlich frei erfundene Beiträge über die Verlagsverantwortlichen der verschiedenen Blätter. Die Titelseite zeigt einen Verleger und die Schlagzeile: "Wie er mit Intrigen, Inzucht und Inkontinenz Millionen machte".

In der Medizinecke ("Was hilft gegen Fake News?") fragt eine fiktive Leserin aus München eine Spezialistin namens "Dr. Gisela Echtfrau": "Laut meiner Lieblingszeitschrift hätte Herzogin Kate schon 267 Kinder bekommen müssen. Ich glaube da stimmt was nicht." Dagegen helfe nur "Lügitonsin", schreibt die falsche Echtfrau.

Laut eigenen Angaben wurde das Satire-Magazin 500.000 Mal gedruckt, was der Auflage so manchen Unterhaltungsmagazins entspricht. Es existiert auch eine Online-Ausgabe, in der aber praktisch alles außer den Fotos geschwärzt ist. Ein Querverweis auf die zahlreichen Rechtsstreitigkeiten rund um angebliche Sensationsstorys, die Böhmermann auch in seiner TV-Satireshow „ZDF Magazin Royale“ am Freitagabend thematisierte. Dort widmete er der "Quantitätspresse", wie er sie nannte, breiten Raum.

Burda-Verlag: "Narrenfreiheit"

Verlagshäuser reagierten auf die Aktion teils gelassen. Ein Sprecher von Hubert Burda Media teilte am Sonntag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit: „Komödianten genießen Narrenfreiheit. Die Geschichten eines Komödianten werden wir nicht kommentieren.“