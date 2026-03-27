"Schonungslose Durchleuchtung": ORF richtet Transparenzbeirat ein

Die interimistisch bestellte ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher setzt einen ORF-Transparenz-Beirat ein, laut einer Aussendung "als erster Schritt" der Aufarbeitung der Causa Roland Weißmann. Die Expertinnen und Experten seien beauftragt worden, "die Vorwürfe der letzten Wochen – weisungsfrei – zu untersuchen, Fehlverhalten lückenlos aufzudecken und erforderliche Konsequenzen aufzuzeigen".

Das Ziel der Arbeit des ORF-Transparenz-Beirats sei, "nach einer unabhängigen Aufarbeitung nicht nur angezeigte Konsequenzen einzufordern, sondern auch Empfehlungen zur nachhaltigen Verbesserung der internen Organisation des ORF in den Bereichen Compliance und Governance zu geben".

Am Beginn stehe "eine schonungslose, vom Auftraggeber unbeeinflusste Durchleuchtung von Vorgängen, die aktuell öffentlich diskutiert werden".

Die Mitglieder des Beirats gehören den Bereichen Recht, Governance und Compliance an und sollen den ORF bei dieser Aufgabe unterstützen. Den Vorsitz des ORF-Transparenz-Beirats übernimmt Bettina Knötzl, Rechtsanwältin sowie Vorstandsvorsitzende von Transparency International Austria. Der Beirat werde seine Arbeit sofort aufnehmen, heißt es.