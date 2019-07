Unser neues Angebot: Das ist KURIER Plus

Liebe Leserin, lieber Leser,

es ist Ihnen vielleicht schon aufgefallen: Heute haben wir unser neues Angebot KURIER Plus gestartet. Mit dem Plus-Schriftzug sind künftig auf unserer Webseite besondere Inhalte gekennzeichnet - Geschichten, die es in dieser Form nur beim KURIER gibt.

Es sind unsere wichtigsten Politik-Berichte, Dossiers, multimediale Reportagen, spannende Aufdecker-Stories, starke Meinungen, unsere besten Kolumnen und Kritiken, Ratgeber und Lifestyle-Tipps oder besondere Geschichten aus den Regionen - handverlesen durch die KURIER-Redaktion.

Kurzum: Das Beste, was wir zu bieten haben. Dafür bitten wir Sie, sich als Nutzer bei uns zu registrieren.

Testen Sie die KURIER Plus-Inhalte ab sofort 100 Tage kostenlos und unverbindlich mit einer einfachen Registrierung in jedem Artikel, der mit dem Plus-Schriftzug gekennzeichnet ist.

Als Nutzer der Plus-Inhalte erhalten Sie diesen täglichen Wissensvorsprung wann und wo Sie wollen, am Smartphone, Tablet oder PC. Sie erhalten vollen Zugang, wenn unsere Redakteure exklusive Geschichten publizieren, die Schlagzeilen machen.

Nachrichten-Service weiterhin ohne Registrierung

Natürlich bietet Ihnen der KURIER weiterhin ein umfangreiches freies Angebot: Aktuelle Nachrichten bleiben ohne Registrierung verfügbar. Sie können auf unserer Website die wichtigsten Meldungen, Breaking News und Live-Berichterstattung in gewohnter Qualität und Schnelligkeit nutzen, 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. So bleiben Sie über alle wichtigen Nachrichten-Ereignisse auf dem Laufenden.

Haben Sie Fragen zu KURIER Plus? Lesen Sie unsere FAQs oder treten Sie mit uns in Kontakt.