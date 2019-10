"Im Zentrum": Strolz, Kurz und die "Bombe unterm Sessel"

* Disclaimer: Das TV-Tagebuch ist eine streng subjektive Zusammenfassung des TV-Abends.*

Die wichtigsten Fragen klärte zu Beginn gleich Politik-Auskenner Peter Filzmaier. Er schob in einem eingespielten Beitrag Spieljetons in Parteifarben über den Pokertisch und beurteilte die Schwierigkeiten bei den drei aussichtsreichsten Koalitionsvarianten. „Tarnen und Täuschen ist ganz schlecht“, sagt er, es gehe um „Vertrauen“.

Diskutiert wurden die Zukunftsaussichten dann bei "Im Zentrum" in einer Runde von Polit-Veteranen. Erste Überraschung: Andreas Khol, der in der vergangenen Woche oft befragt wurde, war nicht dabei. Für die ÖVP saß die ehemalige Gesundheitsministerin Maria Rauch-Kallat in der Runde.

"ÖVP grüner als man denkt“

Zunächst ließ man die gescheiterten Gespräche zwischen Schwarz und Grün aus dem Jahr 2003 Revue passieren. Rauch-Kallat hätte ihn damals gründlich „examiniert“, ob es mit ihm passe, sagt der frühere stv. Grünen-Klubchef Karl Öllinger. Schon damals habe die ÖVP verbreitet, dass die Wiener Grünen ein Problem darstellen könnten.

Dann zurück in die Zukunft: Eine 180-Grad-Wende, wie die zurückkehrende Grünen-Abgeordnete Sigrid Maurer meinte, müsste die ÖVP nicht hinlegen, sagt Öllinger, dennoch sehe er Türkis-Grün derzeit nur als drittwahrscheinlichste Koalitionsvariante. Davor komme noch eine Minderheitsregierung und eine Fortführung von Türkis-Blau.

Rauch-Kallat hält die Ausgangsbasis ebenfalls für „schwierig“, bemühte dann aber wieder die Parteigeschichte. Die ÖVP sei schon vor der Gründung der Grünen grün gewesen, als Zeugen ruft sie die „bunten Vögel“ unter Erhard Busek auf, und Joschi Rieglers Konzept einer ökosozialen Marktwirtschaft, die damals keiner verstanden habe, aber von der heute alle reden würden. „Die ÖVP war grüner als man denkt“, sagt Rauch-Kallat.

Ex-Neos-Chef Matthias Strolz nennt das eine „kreative Geschichtsdeutung“.