Hinderniskurs aus "Ninja Warrior" soll 2028 olympisch werden

Der japanische Fernsehsender Tokyo Broadcasting System Television (TBS) hat bekanntgegeben, dass seine seit 1997 beliebte Parkour-Show Sasuke (weltweit bekannt als "Ninja Warrior") eine neue Disziplin beim olympischen Fünfkampf werden könnte und es darüber schon Verhandlungen gibt. Der Hindernislauf soll 2028 bei den olympischen Spielen in Los Angeles das Springreiten ersetzen. Zum modernen Fünfkampf gehören aktuell die Disziplinen Pistolenschießen, Degenfechten, Schwimmen, Springreiten und Querfeldeinlauf.

In Zusammenarbeit mit dem Fernsehsender werden die Fédération Internationale de Sports d'Obstacles (FISO) und die Union Internationale de Pentathlon Moderne (UIPM) einen Hindernislauf entwickeln, der an die Show angelehnt ist, berichten US-Filmmedien. Einen ersten Testlauf gibt es in Ankara am 27. und 28. Juni im Anschluss an das Finale des Modernen Fünfkampf Weltcups. TBS stellt für den Wettbewerb die Hindernisse aus europäischen "Ninja-Warrior"-Shows zur Verfügung.

"Ninja Warrior" wird mittlerweile in 160 Ländern ausgestrahlt, 20 Länder haben eigene Ableger des japanischen Formats, darunter auch Österreich auf Puls4. Der President der FISO Ian Adamson glaubt, dass der Fünfkampf mit dem Ninja-Warrior-Hindernislauf neue Fans aus diesen 160 Ländern gewinnen kann.