Trotz Hilfe von Keanu Reeves: Netflix-Preller zu Haftstrafe verurteilt

Hollywood-Autor und -Regisseur Carl Rinsch wurde am Montag zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt, nachdem er wegen Betrugs an Netflix schuldig gesprochen worden war. Das berichtet unter anderem die Associated Press (AP). Rinsch wurde vorgeworfen, dem Streamingdienst 11 Millionen Dollar für eine nie fertiggestellte Science-Fiction-Serie entlockt zu haben. Unterstützer, darunter Keanu Reeves, hatten das Gericht um Milde gebeten. Rinsch, der vor allem durch den Samurai-Fantasyfilm „47 Ronin“ aus dem Jahr 2013 bekannt ist, war bereits im Dezember wegen Betrugs mittels elektronischer Kommunikation (Wire Fraud) und anderer Delikte verurteilt worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft und Zeugenaussagen hatte er Netflix erklärt, er benötige 11 Millionen Dollar zur Fertigstellung einer Serie namens „White Horse“; stattdessen leitete er das Geld auf ein Privatkonto um und gab schließlich enorme Summen für Luxusautos, Uhren, Kleidung und Haushaltsgegenstände aus – darunter 638.000 Dollar allein für zwei Matratzen. Der 48-jährige Rinsch und seine Anwälte erklärten vor Gericht, sein Verhalten sei durch psychische Probleme und Schwierigkeiten mit Medikamenten bedingt gewesen; diese Probleme gehe er nun mit einem neuen medizinischen Betreuer an.



„Dieser Prozess hat mich gezwungen, mich mit Aspekten meiner Gesundheit, meines Urteilsvermögens und meines Lebens auseinanderzusetzen“, sagte Rinsch. Er entschuldigte sich für sein Verhalten, räumte ein, dass „tatsächlicher Schaden entstanden ist“, und erklärte: „Ich habe die Gefahr meines damaligen Zustands nicht erkannt.“ Seine psychischen Probleme wurden vor Gericht nicht näher erörtert; auch er selbst und seine Anwälte lehnten es im Anschluss ab, Einzelheiten dazu zu nennen. "Blanke Gier" Die Staatsanwaltschaft plädierte auf eine fünfjährige Haftstrafe für Rinsch, der zudem zur Zahlung von rund 11 Millionen Dollar Schadenersatz verpflichtet ist. „Herr Rinsch genoss alle erdenklichen Vorteile“, darunter ein Familienvermögen, eine Elite-Ausbildung, berühmte Freunde und eine steile Karriere, führte Staatsanwalt David Markewitz vor Gericht aus. Rinschs Motiv, so der Staatsanwalt, sei „blanke Gier“ gewesen. Rinsch, der beruflich auch unter dem Namen Carl Erik Rinsch auftrat, stammt aus der Gegend von Los Angeles und begann bereits als Jugendlicher mit dem Drehen von Kurzfilmen. Später führte er bei Werbespots Regie und erregte schließlich mit dem Film *47 Ronin* Aufmerksamkeit, in dem Reeves die Hauptrolle spielt. Dessen Figur führt eine Gruppe ausgestoßener Samurai an, die den Tod ihres Meisters rächen wollen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/TORU YAMANAKA Rinsch (re.) mit seinem Team von "47 Ronin", in der Mitte: Keanu Reeves.