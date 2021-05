Hilary Swank in "Fatale": Sex, Lügen und Botschaften

Sex und Erotik werden in diesem Film explizit gezeigt - die Gewalt, die daraus entsteht, wird zurückhaltender behandelt. Was das für Sie wichtig?

Michael Ealy: Absolut. Filme, in denen Gewalt ästhetisiert wird, gibt es schon viel zu viele. Welche Wirkung Gewalt auf Charakter und Seele der Menschen – auf die Opfer genauso wie auf die Täter - wird dabei ausgeblendet. Mir hat dieser Film die Gelegenheit geboten, einen Menschen zu spielen, dessen Charakter auf die Probe gestellt und dessen Existenz zertrümmert wird. Zuletzt kämpft er nur noch um seine Würde. Die will er auf keinen Fall verlieren – eher noch sein Leben.

Hilary Swank, in den letzten Jahren sind aus Hollywood in erster Linie Action- und Science-Fiction-Blockbuster und Animationsfilme hervorgegangen. Ihre Filme muten dagegen eher europäisch an. Ich denke da nicht nur an "Fatale", sondern auch an "The Hunt“, eine kompromisslose Abrechnung mit der Spaltung der USA in Liberale und Trump-Wähler. Fühlen Sie sich – was Ihren Filmgeschmack betrifft – eher als Europäerin?

Hilary Swank: Um "Fatale" einen europäischen Look zu geben, haben wir den Kameramann Dante Spinotti engagiert, der in Europa viele Preise gewonnen hat. Außerdem wurde der Film nicht von einem Hollywood- Studio produziert, sondern frei finanziert – mit einem sehr kleinen Budget. Ich liebe es, Geschichten über Menschen zu erzählen. Über Menschen, die vom Leben gezeichnet sind und nicht von einem Trickstudio. Ich weiß auch nicht, warum sich das Hollywoodkino so sehr von der Realität entfernt und sich in Spezialeffekte verliebt hat.