Helen Hunt: "Keine von uns fühlte diese Power"

Als waschechtes „ California Girl“ hatte Helen Hunt nie etwas anderes im Kopf als Schauspielerin zu werden.

Sieben Jahre als Hauptdarstellerin in der Kultsitcom „ Verrückt nach dir“ (englischer Titel: „Mad About You“) katapultierten sie in die Sphären der erfolgreichsten Fernsehstars. Sie gewann Emmys und Golden Globes und schaffte den Sprung auf die Kinoleinwand mit dem Blockbuster „Twister“. Die romantische Komödie „Besser geht’s nicht“ mit Jack Nicholson brachte ihr den Oscar.

Danach wurde es still um sie, eine Zeit, die sie nutzte, um Drehbücher zu schreiben. Sie wechselte hinter die Kamera und wurde Regisseurin. Jetzt kehrt sie mit einem neuen „ Verrückt nach dir“ auf den Bildschirm zurück.

KURIER: Haben Sie gezögert, das Angebot anzunehmen?

Helen Hunt: Die längste Zeit war nur Zögern. Es klang nach einer schrecklichen Idee. Aber dann begannen alle mit den Remakes von alten Serien, und „Will und Grace“ war großartig. Doch damit war es noch nicht getan, wir überlegten sehr lange, was wir zu sagen hätten und welche Themen wir behandeln würden. Dann kam die Zeitrechnung. Dass die Tochter im Collegealter sein und uns verlassen würde. Und das war der Ansatz, der Moment, wo uns klar wurde, okay, wir haben eine Geschichte.

Dennoch ließen Sie sich lange bitten?

Ja, Paul Reiser und ich mussten ja beide zustimmen. Was uns keiner sagte, als wir endlich zusagten war, dass sie nicht nur uns bitten mussten, sondern auch ein Studio, das es produzieren würde. Das war alles sehr seltsam.