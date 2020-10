Helen Dorn ermittelt zum ersten Mal in Hamburg

Manche Dinge lassen einen im Leben nur schwer los. Bei der Kriminalhauptkommissarin Helen Dorn (Anna Loos) sind es arbeitsbedingt ungeklärte Fälle, die ihr schlaflose Nächte bereiten. Und um genau so einen ungeklärten Fall geht es bei der neuen und 13. Folge der Krimireihe, die heute, Samstag, um 20.15 Uhr im ZDF zu sehen ist. Die Ermittlungen führen Helen Dorn diesmal nach Hamburg. Dort wurde ein toter chinesischer Junge im Laderaum eines Lieferwagens gefunden, der kurz zuvor im Hafen der Hansestadt verunglückt ist. Der Fahrer, Ron Faber (Jörn Hentschel), kommt ins Krankenhaus, wo er sich angeblich an nichts mehr erinnern kann.

Erinnern kann sich hingegen die Kommissarin – sie kennt Faber aus ihrer Zeit in Düsseldorf. Sein Sohn Luis war vor 14 Jahren misshandelt worden und danach verschwunden, Faber konnte nichts nachgewiesen werden. Der damals verschwundene Luis taucht in Hamburg dann als Lola (Sebastian Schneider) auf – er arbeitet als Travestit in einer Hafenbar.

Dorn kommt einem Sumpf aus üblem Menschenhandel mit Folter, moderner Sklaverei und dubiosen Verbindungen zwischen chinesischen Triaden und gar nicht so vornehmen Hamburger Reedern auf die Spur. Um das alles halbwegs verdauen zu können, braucht sie das eine oder andere „Herrengedeck“ (Bier und Korn). weise