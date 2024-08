"Hausmeister Krause": Schauspieler Detlev Redinger verstorben

In der Serie "Hausmeister Krause", die von 1999 bis 2010 auf Sat 1 lief, mimte er den stotternden Herbert Fink an der Seite des Comedians Tom Gerhardt, der die Titelrolle spielte. Das Duo nahm deutsches Spießbürgertum aufs Korn und feierte damit große Quotenerfolge - allerdings fühlte sich Redinger durch die Paraderolle auch abgestempelt, wie er bekannte.

In Wirklichkeit stotterte Detlev Redinger nicht, sondern war auch ein gefragter Synchronsprecher für Film- und Serienproduktionen. Zuletzt sprach er 2013 die Rolle des Feuerzangenbruders Brenner im Animationsfilm Ritter Rost und 2017 die Figur des Feuerzangenbruders Brutus in der Fortsetzung Ritter Rost 2. Zudem spielte Redinger in Theaterproduktionen und 1996 auch in einem "Tatort" mit. Medienberichten zufolge ist Redinger bereits in der Vorwoche verstorben, er wurde 75 Jahre alt.