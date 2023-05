"Hab' meine Brille nicht mit": Nadja Bernhard kam in der "ZiB" ins Strudeln

"Ich hab' meine Brille nicht mit"

An der Konzentration lag es nicht, wie sich gleich zeigte. Bernhard entschoss sich spontan zur Transparenz, und kam sofort wieder in Fahrt: "Ich hab' meine Brille nicht mit. Ich muss die Autocue bitten, an die richtige Stelle zu gehen. An die Ukraine. An das Getreideabkommen zwischen der Ukraine und Russland..." Als der richtige Text im Teleprompter erschien, klappte auch die Moderation einwandfrei: "Jetzt sind wir soweit: Die Ukraine wirft Russland vor, das Getreideabkommen zu untergraben. Moskau soll ankommende Schiffe im schwarzen Meer nicht registrieren."