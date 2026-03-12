Grimme-Preise verkündet: Frank Elstner erhält Sonderehrung

Prime-Video-Comedy-Serie wird ausgezeichnet

In der Kategorie Unterhaltung vergibt die Jury einen Preis an die Prime-Video-Serie "Gerry Star" /- eine Comedy-Serie über einen erfolglosen Musikproduzenten, der sich selbst aber als Hitproduzent, Frauenschwarm und Geschäftsmann darstellt. Ausgezeichnet werden außerdem "MAITHINK X – Die Show (2025)" (ZDF) – eine Wissenssendung mit der promovierten Chemikerin Mai Thi Nguyen-Kim – und "smypathisch – die show" (ZDF/funk), eine Interview-Show mit Marie Lina Smyrek.

Der Spielfilm für Kinder "Grüße vom Mars" (NDR, hr, KiKa/MDR) erhält einen Grimme-Preis in der Kategorie "Kinder & Jugend". Der Film erzählt von einem autistischen Zehnjährigen, der durch einen vierwöchigen Besuch bei den Großeltern aus seiner sorgfältigen ausbalancierten Alltagsroutine gerissen wird.