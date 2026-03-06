Großer Mediendeal: Axel Springer kauft britischen Telegraph um 660 Millionen Euro

Der deutsche Axel Springer Verlag, Eigentümer unter anderem der Bild-Zeitung, kauft eine der ältesten britischen Tageszeitungen: Um rund 660 Millionen Euro geht der Telegraph an die Deutschen, berichtet der Guardian. Damit sticht man den britischen Konkurrenten Daily Mail aus.

Der Eigentümer dieser Institution des britischen Journalismus zu sein, ist "ein Privileg und eine Verpflichtung", wird Springer-Chef Mathias Döpfner zitiert.