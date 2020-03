Grimme-Preis für "Der Pass", ORF ging leer aus

Eine düstere Thrillerserie, jugendlicher Leichtsinn mit illegalem Touch und Umweltthemen reüssierten beim 56. Grimme-Preis: Die vom Deutschen Volkshochschul-Verband gestifteten Fernsehauszeichnungen gehen u.a. an die Sky-Serie „Der Pass“ mit Nicholas Ofczarek, „How To Sells Drugs Online (Fast)“ von Netflix und die Doku „Dark Eden“, wie am Dienstag mitgeteilt wurde. Der ORF ging hingegen leer aus.

Doku über Umweltverbrechen setzt sich durch

„Dark Eden“ setzte sich im Bereich Information & Kultur durch: Die Regisseure Michael David Beamish und Jasmin Herold zeigen darin aktuelle Umweltverbrechen anhand der kanadischen Ölgewinnung auf. In dieser Kategorie ebenfalls erfolgreich war das Duo Nadia Kailouli und Jonas Schreijäg mit „SeaWatch3“.

Für die Doku begleiteten sie drei Wochen lang Seenotretter wie Kapitänin Carola Rackete. Weitere Preise gibt es für „Die Unerhörten - Über den Landtagswahlkampf in der Prignitz“ und den Dokumentarfilm „Wie 'Holocaust' ins Fernsehen kam“.