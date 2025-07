Gewitter: ZDF-"Fernsehgarten" abgebrochen, Zuschauer evakuiert

Der "ZDF-Fernsehgarten" ist wegen eines Gewitters nach einer Viertelstunde geräumt worden . Andrea Kiewel , die Moderatorin der sommerlichen Sonntagmittag-Liveshow, konnte es kaum fassen, die Sendung habe doch gerade erst angefangen: "Bringt euch in Trockenheit." Es tue ihr so leid, sagte Kiewel immer wieder.

Die Zuschauer seien zügig hinausgegangen, sagte ein Helfer. Viele gingen demnach auch in eine nahe Halle, in der sie die Show auf Monitoren verfolgen konnten. Komoderator Rudi Cerne wirkte während der Show etwas angestrengt, Hauptmoderatorin Kiewel nahm die ganze Situation betont gelassen. Das sei vielleicht die längste Improvisation im deutschen Fernsehen, die es je gegeben habe, sagte sie.

Kritik an der Show

Anlässlich der Mallorca-Ausgabe hatte vor der Show der Partyszene-Star Ikke Hüftgold scharfe Kritik an der Ausgabe geübt. "Die Sendung hat leider gar nichts mit der Realität zu tun", sagte Hüftgold, der eigentlich Matthias Distel heißt und aus dem hessischen Limburg stammt, dem Portal "t-online". "Den Künstlern werden die Mikrofone stumm geschaltet, die Musik kommt vom Band, aber das Allerschlimmste ist die Zensur unserer Texte." Songs müssten auf "Druck der Redaktion umgeschrieben werden".

Das ZDF reagierte am Sonntag auf dpa-Anfrage zu diesen Vorwürfen: "Textänderungen für angebotene Titel werden vom ZDF grundsätzlich nicht eingefordert. In der Vergangenheit entschied sich die "Fernsehgarten"-Redaktion, in Fällen, in denen es verschiedene Textvarianten von Titeln gab, für die Variante, die besser zum Format passte."