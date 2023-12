Geschäftsführer-Wechsel im KURIER Medienhaus

Thomas Kralinger bleibt Geschäftsführer der Mediaprint und hält anlässlich der Übergabe der KURIER Geschäftsführung an Richard Grasl fest: "Vieles ist digital bereits gelungen, manches ist aber noch notwendig. In den nächsten Monaten sind weitreichende Entscheidungen für die langfristige Ausrichtung zu treffen. Ich habe mich daher im besten Einvernehmen mit den Eigentümern entschlossen, diese Aufgabe in jüngere Hände zu legen. Ich bedanke mich bei allen Eigentümern für das langjährige Vertrauen und werde mich jetzt ausschließlich auf meine Aufgaben in der Mediaprint konzentrieren."

Der neue Geschäftsführer Richard Grasl betont: "Das KURIER Medienhaus mit all seinen erfolgreichen Marken hat die besten Voraussetzungen, die Herausforderungen der Gegenwart zu bewältigen. Jetzt geht es darum, ganz konsequent die eingeschlagenen Wege der Digitalisierung, Kundenorientierung und Qualität fortzusetzen. Jeder weiß, dass die Medienbranche im größten Umbruch aller Zeiten steht. Diesen zu managen ist nicht nur Herausforderung, sondern große Verantwortung für diese wichtige Institution unserer Demokratie. Gemeinsam mit Thomas Kralinger als Geschäftsführer in der Mediaprint werden wir diese Herausforderung aktiv managen. Meine Funktion als stellvertretender Chefredakteur des KURIER lege ich mit Jahresbeginn zurück, dem Profil bleibe ich vorerst als Geschäftsführer erhalten."