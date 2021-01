"Game of Thrones"-Animationsserie soll in Planung sein

Das "Game of Thrones"-Universum könnte Serien-Zuwachs bekommen: Laut Hollywood Reporter überlegt der Streaminganbieter HBO Max, eine Animationsserie für Erwachsene zu entwickeln. Eine Bestätigung steht jedoch noch aus.

Die 2019 abgeschlossene Realverfilmung der Bücher von George R.R. Martin in acht Staffeln hatte sich zum globalen Kult entwickelt. Fix ist bereits, dass HBO überdies am Prequelformat "House of the Dragon" arbeitet, das 300 Jahre vor den "Game of Thrones"-Ereignissen angesiedelt ist. Die Arbeiten an der Serie mit Olivia Cooke, Emma D'Arcy und Matt Smith sollen im Frühjahr starten.