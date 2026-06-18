ORF erzielt mit Jordanien-Match rekordverdächtige Morgen-Quoten

Der frühe Beginn des WM-Auftaktspiels des ÖFB-Teams gegen Jordanien mitten in der Morgenroutine konnte die Österreicher nicht davon abhalten, sich äußerst zahlreich vor den Fernsehgeräten einzufinden. Im Schnitt 1,235 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren ab 7 Uhr in der zweiten Halbzeit auf ORF 1 dabei. Damit erreichte man laut vorläufiger Gewichtung einen astronomischen Marktanteil von 88 Prozent. In Spielhälfte eins, die um 6 Uhr angepfiffen wurde, waren bereits im Schnitt 1,2 Millionen Menschen dabei, hier lag der Marktanteil sogar bei 89 Prozent.

Dies dürfte für diese Zeitzone ein Rekordwert in den moderneren Aufzeichnungen sein. Nicht einmal Olympia-Abfahrten in Übersee konnten solche Werte erzielen, hieß es beim ORF.