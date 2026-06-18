ORF erzielt mit Jordanien-Match rekordverdächtige Morgen-Quoten
Der frühe Beginn des WM-Auftaktspiels des ÖFB-Teams gegen Jordanien mitten in der Morgenroutine konnte die Österreicher nicht davon abhalten, sich äußerst zahlreich vor den Fernsehgeräten einzufinden. Im Schnitt 1,235 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren ab 7 Uhr in der zweiten Halbzeit auf ORF 1 dabei. Damit erreichte man laut vorläufiger Gewichtung einen astronomischen Marktanteil von 88 Prozent. In Spielhälfte eins, die um 6 Uhr angepfiffen wurde, waren bereits im Schnitt 1,2 Millionen Menschen dabei, hier lag der Marktanteil sogar bei 89 Prozent.
Dies dürfte für diese Zeitzone ein Rekordwert in den moderneren Aufzeichnungen sein. Nicht einmal Olympia-Abfahrten in Übersee konnten solche Werte erzielen, hieß es beim ORF.
Streamingausfälle trüben Freude
Getrübt wurde die Freude auf dem Küniglberg allerdings durch ärgerliche Ausfälle beim Streaming auf ORF ON mit Beginn der zweiten Halbzeit. 250.000 eingewählte Endgeräte bedeuteten zu diesem Zeitpunkt ebenfalls ein Rekordpublikum - dem die Infrastruktur der APA als IT-Dienstleister nicht standhielt, so die Auskunft des ORF.
Das nächste Gruppenspiel der Österreicher gegen Argentinien, am 22. Juni um 19 Uhr, wird beim Partnersender Servus TV übertragen. Erst beim dritten Spiel gegen Algerien, am 28. Juni um 4 Uhr, kommt der ORF wieder zum Zug. Wie es eventuell weitergeht mit den Österreich-Übertragungen, erfahren Sie hier:
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