Frauen-EM im TV: Fußballerinnen vertreiben Henning Baum

Ein Drittel der Zuseherinnen und Zuseher der aktuellen EM sind laut ORF Frauen, 31 % sind unter 50 Jahren. Die fleißigsten Fußballfans – was das Fernsehen betrifft – sind in Salzburg und im Burgenland zu Hause: Dort haben 54 % zumindest ein Match kurz gesehen. In Tirol waren es bisher nur 42 %.

Nicht nur Henning Baums TV-Auftritt wurde übrigens kurzfristig verschoben: Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) hätte am Donnerstag im Puls24-Sommergespräch zu sehen sein sollen, es wird am 27. Juli nachgeholt. Grund ist aber nicht Fußball, sondern Corona. Vielleicht gibt’s für den Sportminister am TV-Abend aber trotzdem Grund zur Freude.