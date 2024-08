Was Sie schon immer über Dr. Ruth wissen wollten

Dr. Ruth

Geboren als Ruth Karola Siegel 1928 in Deutschland, überlebte sie die NS-Schrecken in der Schweiz. Ihre Eltern wurden ermordet. Nach dem Krieg studierte sie an der Sorbonne in Paris und der Columbia University in New York

Medienstar

Mit einer Radio-Talkshow wurde sie 1980 zur Pionierin: Sie sprach offen und hin- und mitreißend über Sex. Sie schrieb unzählige Sachbücher, hatte eine TV-Show und bezeichnete sich selbst als „1 Meter 40 konzentrierter Sex“