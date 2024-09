Florian Silbereisen verlängert bei der ARD - viele "Feste" auch im ORF

Die „Feste“ mit dem 43‐Jährigen gehören den Angaben zufolge zu den erfolgreichsten Shows im deutschen Fernsehen. „Keine andere

Samstagabend‐Show im Ersten ist auch in der ARD Mediathek so erfolgreich wie die 'Feste' mit Florian Silbereisen, vor allem auch in der jüngeren

Zielgruppe der 14‐ bis 49‐Jährigen“, heißt es.

Neue Finanzierung

Bei der Finanzierung gibt es eine Veränderung: Laut Rundfunkrat übernehmen die anderen Partner innerhalb der öffentlich‐rechtlichen

ARD‐Gemeinschaft mehr finanzielle Verantwortung. Das entlaste den MDR. Im Mai hatte MDR‐Intendant Ralf Ludwig deutlich gemacht, dass der Sender

die Kosten stärker umverteilen wolle.