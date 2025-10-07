Seit 1. September kann wieder für FISAplus eingereicht werden, den wichtigsten Fördertopf für TV- und Streamingproduktionen. Nach acht Monaten Pause, denn ab Anfang des Jahres verwehrte das Wirtschaftsministerium (BMWET) den Zutritt zum Antragsportal. Aus dem offiziellen Grund, dass die Förderrichtlinien ausgelaufen waren und die neuen Richtlinien mit dem Finanzministerium abzustimmen waren, was aufgrund des Regierungswechsels und der Sparvorgaben entsprechend lange gedauert habe.

Nun ist das für heuer noch zur Verfügung stehende Budget dem Vernehmen nach bereits wieder ausgeschöpft. Dieser Zustand könnte bereits etwa eine Woche nach dem Neustart eingetreten sein, wie aus einem Schreiben der beiden großen Produzentenverbände AAFP und Film Austria an das BMWET hervorgeht.

In dem eMail, das dem KURIER vorliegt, heißt es: Dies zeige „deutlich, wie drastisch Möglichkeiten und Notwendigkeiten in unserer Branche mittlerweile wieder auseinanderklaffen und welche Potenziale für eine nachhaltige Entwicklung momentan auf der Strecke bleiben.“ Die Produzentinnen und Produzenten schreiben von einer „desaströsen Perspektive“.

First come, first served

Das Ministerium bestätigt die Ausschöpfung des Fördertopfs auf Anfrage noch nicht. Die Anträge würden aktuell nach dem „first come first serve“-Prinzip abgearbeitet, „rein nach der Reihung des Einlangens des Antrags“.

Da vielerorts Nachfristen (vier Wochen gemäß Richtlinie) zur Vervollständigung der Anträge gesetzt worden seien, könne man noch keine weiteren Angaben machen, da erst danach die finale Prüfung erfolge. Man hielt allerdings fest, dass bei den „meisten eingereichten Projekten“ diese Nachfrist vor 29. September ausgelaufen sei. Daraus lässt sich zumindest schließen, dass viele Einreichungen bereits am ersten Tag erfolgt sein müssen.

Fix ist, dass aus dem diesjährigen Budget von 60 Mio. Euro bereits 35 Mio. Euro für Anträge aus dem Vorjahr reserviert waren. Das BMWET stockte noch mit 20 Mio. Euro aus Rücklagen auf. Doch aus diesen Rücklagen müssten u.a. noch Auszahlungen aus den Vorjahren bedient werden, befürchten die Produzenten. Zu dieser Frage erhielt der KURIER bereits einmal die knappe Auskunft vom BMWET: „Die Mittel stehen für bereits genehmigte sowie künftige Anträge zur Verfügung.“